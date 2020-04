Renovering fortsætter med nye spilleregler

Ved Søndersø er Hovedstadens Forsyningsselskab HOFOR i fuld gang med at renovere landets næststørste vandværk. Arbejdet fortsætter ufortrødent, også selvom hverdagen ikke er helt, som den plejer at være.

Det gamle overfladevandværk er revet ned, og kælderen til de nye vandværk er bygget. Nu er byggeriet rykket op over jorden. Den nye bygning, som kommer til at stå færdig i 2021, bliver desuden udstyret med et blødgøringsanlæg, så værket fra 2022 kan levere blødere vand til hovedstadsområdet.