Ud over at renovere rundkørslen på Williams Plads, er der også planer om at gøre den mere trafiksikker. Foto: Jens Berg Thomsen

Renovering af udskældt rundkørsel har længere udsigter

Tidligst om et år kan der sættes penge af til at udjævne rundkørslen på Williams Plads i Farum

Furesø - 03. december 2020 kl. 18:09 Kontakt redaktionen

Det er for mange bilister en ujævn fornøjelse at køre igennem rundkørslen på Williams Plads i Farum. Rundkørslen, der består af brosten, skal derfor igennem en større renovering, og kommunen har for nyligt sat skilte op, som opfordrer borgerne til at køre forsigtigt igennem.

Bilisterne må dog væbne sig med tålmodighed, da det først bliver efter næste års budgetforhandlinger i efteråret, at der kan sættes penge af til en modernisering af rundkørslen. Det fortæller by-og kulturdirektør Claus Torp.

"En egentlig renovering og modernisering af rundkørslen, ligger lidt længere ude i horisonten, hvor et anlægsforslag kan indgå i næste års budgetforhandlinger. Vi tror, at det vil være noget, der optager mange, hvorfor det også bør indebære en borgerinddragelse," siger han.

Claus Torp tilføjer, at der også skal tænkes bedre trafiksikkerhed ind i renoveringen.

"Det handler ikke kun om en ny belægning. Vi kommer til at tænke hele rundkørslen igennem og se på, om vi kan gøre den mere trafiksikker, og for eksempel mere tilgængelig for dem sidder i kørestol. Vi vil kigge grundigt ind i det," siger han.

Indtil da vil kommunen løbende renovere rundkørslen, når der opstår huller eller løse sten.

"Vi overvåger rundkørslen og begynder at reparere med asfalt, hvis stenene ligger løst," siger Claus Torp.

Furesø Avis modtog i sommer flere læserbreve om rundkørslen i Farum, som mange mener, er ubehagelig at køre rundt i, da brostenene er sunket mange steder. På Furesø Avis' Facebookside var der delte meninger om, hvorvidt brostenene skal afløses af asfalt for at give en mere jævn overflade. Claus Torp har ikke et bud på, hvad den bedste løsning vil være.

"Der er mange meninger om rundkørslen. Derfor kunne vi godt forestille os at inddrage borgerne på vores digitale platform Citizen Lab, hvor de kan komme med deres mening," siger han.