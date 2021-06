Ren boligløsning i kommende byggeri

Der tages endnu et skridt frem mod et kommende boligbyggeri på Frederiksborgvej midt i Farum. Illustration: Sophienberg Gruppen Foto: Stine Boeck

Der bliver ikke spisesteder og kulturoplevelser på centralt hjørne i Farum

Furesø - 04. juni 2021 kl. 09:41 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Processen med at sælge to byggefelter på Frederiksborgvej 3-5 i Farum tog endnu et skridt fremad på seneste byrådsmøde. Dog står det klart, at der ikke bliver spisesteder og eller kulturoplevelser at finde i det byggefelt, der rummer det gamle rådhus.

"Vi stemmer nej, fordi der ikke bliver erhverv i det gamle rådhus. Selvfølgelig er der ikke bygherrer, der tør binde an med erhverv i disse tider, men det kunne ellers være en god indgang til bytorvet. Gode erhvervsområder tæt på stationer er vigtige. hvis vi skal sikre, at der er gode vilkår for erhvervslivet. Jeg håber, at flertallet skifter i sidste øjeblik," sagde Øjvind Vilsholm (EL) inden afstemningen.

Formand for natur, miljø og grøn omstilling Lene Munch-Petersen var begejstret, da hun præsenterede punktet for byrådet.

"Der er omsider fundet en løsning, der er rigtig god. Vi bevarer det gamle rådhus og skole. Jeg synes bestemt også, vi kan se frem til en vellykket arkitekktur og en flot indgang til Farum," sagde hun blandt andet.

Partifællen Lene Bang supplerede med, at det bliver "et fedt sted at leve og bo."

Venstres Lars Carpens og Liberal Alliances Søren Bronér ærgede sig begge over, at der ikke bliver erhverv.

"Jeg havde håbet, men jeg synes også, at vi efterhånden må lukke den sag, og forslaget, vi er blevet præsenteret for, virker rimelig fornuftigt. Det er ærgerligt, at musikhuset (nuværende byggeri, red.) ikke bliver bevaret. Lejlighedernes altaner har vi fået rettet til, og det er godt. Jeg har set skrækkelige eksempler i Allerød og Birkerød på byggeri med altaner, så det er godt, at der kommer nogle lidt mere arkitektonisk hensigtsmæssige forlsag," sagde Lars Carpens.

Ikke et krav

Lene Munch-Petersen fremhævede i debatten, at det ikke er et krav fra kommunens side, at musikhuset rives ned i forbindelse med byggeriet.

"Hvis der er tilstrækkeligt med parkeringspladser, er det er ikke et krav, men jeg tror, det bliver svært," sagde hun og adresserede også de manglende muligheder for erhverv i det gamle rådhus.

"Det ville vi vist alle sammen gerne have haft. Omvendt er der meget erhverv på Farum Bytorv, og der kommer også mere, når bytorvet skal udvides. Nu må vi også se at komme videre."

Øjvind Vilsholm begrundede også sin nej-stemme med, at der ikke bliver almene boliger, men at alle de kommende boliger skal være ejerboliger.

"Vi mener, at 25 procent af boligerne bør være almene boliger, men det er blevet stemt ned med et brag i udvalget," sagde han.

Byrådet besluttede, at borgmester Ole Bondo Christensen (S) nu skal forhandle videre om salget af de to byggefelter. Selskabet Sophenberg Gruppen har forkøbsret på byggefelterne. Alle andre partier end Enhedslisten stemte ja.