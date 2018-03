Rejsegilde på Paltholmvej

Projektudvikleren FB Gruppen A/S står bag det nye boligbyggeri Rytterhus på Paltholmvej i Farum, hvor 32 nye boliger er på vej. Boligerne falder på et tørt sted, idet efterspørgslen på nye boliger i Furesø stiger. De 32 lejligheder på Paltholmvej i Farum skal stå klar til indflytning i september. Første spadestik var i oktober og allerede i denne uge kunne projektudvikleren sammen med arkitekter, håndværkere og politikere fejre rejsegilde for den 56 meter lange bygning, der afrunder Paltholmvej.

- Vi er glade for at kunne være med til at skabe hjem til både nye Furesø-borgere og de, der flytter fra deres parcelhus og til en ny og mindre bolig i nærområdet, som de kender. Af princip bygger vi kun boliger, vi selv vil bo i, og jeg vil gerne takke håndværkerne for deres flotte arbejde her på Rytterhus.