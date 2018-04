Reform droppet - men Furesø står fortsat til millionregning

DFs byrådsmedlem Carsten Svensson er tilfreds med at presset på partiets folketingsmedlemmer har medvirket til at udligningsreformen droppes.

Furesø - 18. april 2018

FURESØ: For ikke så lang tid siden kaldte borgmester Ole Bondo Christensen (S) forhandlingerne om en ny udligningsreform for en kamp på liv og død for Furesø Kommune. Tirsdag formiddag kunne hele byrådet ånde lettet op for en stund.

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti nægtede at forhandle videre om en ny udligningsreform på den forhåndenværende grundlag. Økonomi- & Indenrigsminister Simon-Emil Ammitzbøll-Bille (LA) kastede herefter håndklædet i ringen og erkendte, at der ikke bliver en reform af udligningsordningen i denne omgang.

- Vi har hele tiden sagt, at en eventuel justering af udligningssystemet må hvile på et fair og gennemskueligt grundlag. Det har ikke været tilfældet med de modeller, som regeringen har lagt frem. Derfor er vi tilfredse med, at forhandlingerne nu tager en ny drejning, lyder det fra Ole Bondo Christensen.

Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Furesø, Carsten Svensson, kalder sammenbruddet for en sejr for Furesø og ikke mindst sig selv.

- Sammen med borgmester Ole Bondo Christensen er der brugt rigtig megen kraft, energi og tid på at massere de to partier. Målet har hele tiden været klart at få Christiansborgs politikere til at forstå og agere på de voldsomme konsekvenser, som regeringens forslag havde medført for borgerne i Furesø kommune, lyder det fra Carsten Svensson.

Viceborgmester Lars Carstensen fra de konservative er tilfreds med udviklingen.

- Det er en lettelse, at Furesø ikke bliver ramt af de 35 millioner kroner, som vi stod til at miste. Så langt så godt, siger Lars Carstensen.

Fra Venstres efterlyses en mere gennemskuelig model.

- Udligningsordningen er i sin grundtanke sådan set fornuftig nok; at de lidt bedre stillede kommuner hjælper de lidt svagere kommuner. Det er bare svært at finde en retfærdig og gennemskuelig model som alle vil bakke op om, og som samtidig giver kommunerne et stærkt incitament til at forsøge at klare sig selv, siger Gustav Juul.

Han advarer mod, at Furesø fortsat står til et tab.

- Som det ser ud nu, ved at der ikke kommer en reform, så står Furesø til at skulle aflevere yderligere 25 millioner kroner om året. Det er penge der skal findes i budgettet, enten som effektiviseringer eller som direkte besparelser, siger Gustav Juul.

De 25 millioner kroner skyldes, at der arbejdes videre med en ny opgørelse for udlændinges uddannelsesniveau.

- Vi er ikke i mål endnu. Der er stadig en risiko for, at vi bliver ramt af en ny opgørelse vedr. udlændingens uddannelsesniveau, som i værste fald vil kunne koste os op mod 25 mio. kr. om året, forklarer Ole Bondo Christensen.

Det er netop denne opgørelse, som Furesø Kommune har forsøgt at få sparket til hjørne på grund af manglende validitet.

- Statistikken omkring udlændinges uddannelsesniveau blev forsøgt opdateret i efteråret 2017, og bygger blandt andet på en spørgeskemaundersøgelse, hvor modtagerne bliver bedt om selv at vurdere deres uddannelsesniveau. Svarprocenten er meget lav og svingende fra kommune til kommune. Dermed er det svarene fra meget få udlændinge, der får betydelig konsekvens for de kommende års kommunale budgetter. Hvis man vil lave så stor en omfordeling mellem kommunerne må det ske på et solidt grundlag - og det er den reviderede statistik vedr. udlændingens uddannelsesniveau på ingen måde. Vi er derfor i dialog med politikerne på Christiansborg og med andre kommuner for at sikre et mere validt datagrundlag på dette område, forklarer Ole Bondo Christensen.