Det Radikale Venstres syv byrådskandidater.Bagerst fra venstre: Anders Medum Groth, Hanne Gudik-Sørensen, Neel Von Linöft og Thomas Hesselhøj Hansen. Forrest fra venstre: Tine Hessner, Henrik Kenneth Lyngberg og Ole Kristensen.

Radikale Venstre klar med de første kandidater

Furesø - 28. august 2020 kl. 15:02 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det Radikale Venstre har valgt byrådsmedlem Tine Hessner som borgmesterkandidat. Syv kandidater er klar. Især med fokus på grøn omstilling.

Den lokale vælgerforening er i fuld gang med det indledende arbejde i at indfrie det potentiale, som partiet har i Furesø Kommune. Det Radikale Venstre har de seneste valg præsteret markant bedre end ved det seneste kommunalvalg i 2017, hvor partiet - i skyggen af en stærk S-borgmester - måtte nøjes med 6,7 procent af stemmerne.

Ved Folketingsvalget i 2019 tog partiet 15,9 procent af stemmerne i Furesø. Endnu bedre gik det ved valget til Europa-Parlamentet i 2019, her blev det til 16,5 procent. Partiet har altså mulighed for at få mere end det ene byrådsmedlem, som har været tilfældet i seneste periode.

I tirsdag blev byrådsmedlem Tine Hessner valgt som spidskandidat ved et opstillingsmøde i Satelitten. Tine Hessner var ikke spidskandidat i 2017. Det var Helle Katrine Møller, men Tine Hessner snuppede partiets plads i byrådet, da hun fik flest personlige stemmer.

- Jeg takker for tilliden. Vi har et stærkt hold. Det er en liste med stærke kompetencer. Vi går efter to eller tre mandater, siger Tine Hessner og fortsætter:

- Målsætningen er at sikre en bredere repræsentation i byrådet for at kunne favne alle politikområdet og især få fokus på den grønne omstilling, forklarer Tine Hessner.

Det hårde arbejde er kun lige gået i gang.

- Nu skal vi kandidater i gang med at udarbejde et politisk program. Det sker i en proces, hvor vores 100 medlemmer af partiforeningen bliver inviteret med til at bidrage, siger Tine Hessner, som understreger, at kandidaterne er opstillet sideordnet. Der er flere byrådskandidater på vej. Det Radikale Venstre afholder et supplerende opstillingsmøde til foråret.

Blandt de seks andre kandidater er der fem nye navne og et enkelt velkendt.

Partiets fokus på klimaet afspejler sig ikke mindst ved nummer to på listen Ole Kristensen, som professionelt arbejder med at gøre Hovedstaden CO2 neutral samt nummer fire Thomas Hesselhøj Hansen, der også har kompetencer indenfor klimakampen.

Midt imellem dem finder man den læreruddannede Anders Medum Groth, som har fokus på det gode børneliv og har en kæphest i form af støjdæmpning af Hillerød-motorvejen.

Henrik Kenneth Lyngberg kommer med kompetencer fra erhvervslivet hos Nets og er mere end almindeligt sportsinteresseret.

Formanden for den lokale partiforeningen Neel Von Linhöft er også et nyt ansigt på den politiske scene i Furesø. Det er Hanne Gudik-Sørensen ikke helt. Hun har siddet i Værløse Kommunalbestyrelsen inden sammenlægningen med Farum.