Byrådsmedlem Tine Hessner (th). står i spidsen for Radikale Venstres kandidatliste. Bag hende finder man Ole Kristensen, Anders Medom Groth, Thomas Hesselhøj, Hanne Gudik-Sørensen, Henrik Kenneth Lyngberg Jens Rikardt Andersen og Neel Ingstrup.

Radikale Venstre er klar til at tage mere ansvar - stiller otte kandidater

Furesø - 14. september 2021 kl. 10:15 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

- Vi er klar til at tage mere ansvar er parolen for Radikale Venstre til kommende byrådsvalg. Partiet har sat som ambition at øge antallet af mandater i byrådet. Partiet stiller med otte kandidater.

- Hvis vi har to eller flere mandater i byrådet, kan vi lettere sidde med i alle udvalgene i kommunen. Vi vil gerne føre radikal politik, og påvirke de store partiers politik tidligt i processen. Det gør vi bedst, ved at sidde med i alle udvalgene. Jeg håber, at vi får mulighed for at gøre det endnu bedre for Furesø efter valget. siger partiets nuværende byrådsmedlem Tine Hessner (RV).

Ved sidste kommunalvalg var Radikale Venstre tæt på to mandater. Partiet vil kæmpe for at de denne gang får landet det andet mandat og gerne mere. Det vil muliggøre at partiet sidder med ved bordet i flere udvalg, specielt de udvalg der er vigtige i den grønne omstilling. Ligeledes er en plads i bestyrelsen hos forsyningsselskaberne vigtig for at fremme den grønne omstilling.

Den grønne energi er et vigtigt politikområde for Radikale Venstre. Nummer to på listen Ole Kristensen kommer med stor erfaring fra sit virke indenfor området.

- I Furesø har man været alt for langsommelig med at få udbredt fjernvarmen. Vi så gerne, at man fik flere af kommunens egne store energi-slugere med på fjernvarmen. Det ville vise vejen for de private borgere og skabe god økonomi i omstillingen, siger Ole Kristensen (RV).

Byrådskandidat Thomas Hesselhøj har samme fokus.

- Det er vigtigt at vi får sat turbo på den grønne omstilling nu. Vi har ikke råd til at vente, men må sætte kraftigere ind. Med et stærkt grønt mandat vil vi kunne holde de store partier fast på alle deres grønne udmeldinger her op til valget, så vi sikrer, at der kommer handling bag de smukke ord, siger Thomas Hesselhøj (RV).

Listens nummer tre har især gjort sig bemærket i debatten omkring støjen fra Hillerødmotorvejen.

- For et år siden kastede jeg mig ind i kampen for et mere støjfrit Furesø. Hvis jeg kommer ind i byrådet, kan jeg lettere følge det til dørs, så vi får nogle konkrete løsninger, siger Anders Medum Groth (RV).

Kandidaterne:

Tine Hessner er Radikale Venstres nuværende byrådsmedlem, spids- og borgmesterkandidat. Derudover er hun hovedbestyrelsesmedlem i Radikale Venstre, Cand.merc. og selvstændig i projekt- og forandringsledelse. Hun er bestyrelsesmedlem i Furesø Museer, Furesø Erhvervsforening og Integrationsrådet. Tines mærkesager er et rigt kultur- og idrætsliv, en frisat folkeskole og et værdigt seniorliv. Hun er mor til Katarina (20) og Oliver (25).

Ole Kristensen er nummer to på listen, cand.merc. og ansat i forsyningsselskabet HOFOR. Her arbejder han med smarte energibesparende løsninger og er AC-tillidsrepræsentant. Ole brænder for grøn energi i Furesø, gode skoler tæt på og S-tog til Hillerød. Far til Anna (15) og Johan (17).

Anders Medum Groth er listens tredje kandidat. Han er forlagsredaktør, projektleder og bestyrelsesmedlem i foreningen Spil Dansk. Før det var han folkeskolelærer i 10 år, som er hans egentlige uddannelse. Anders interesserer sig især for trafikstøjen i kommunen, det gode børneliv, natur og rene søer. Far til Buster (7), Nora (8) og Magne (11).

Thomas Hesselhøj Hansen er den fjerde kandidat. Han er Ph.D. fra Københavns Universitet, hvor han er beskæftiget med jordbrugsforskning. Oprindelig cand.scient. i kemi og idræt fra SDU. Flyttede til Furesø for 20 år siden og arbejder for den grønne omstilling, biodiversitet og en fri folkeskole. Han har fire børn og et barnebarn.

Hanne Gudik-Sørensen er den femte kandidat på listen og tidligere byrådsmedlem fra Værløse kommune. Hun arbejder indenfor kvalitet og test af IT-systemer. Hanne vil gerne være med til at styrke foreningslivet, og bidrage til at beslutningerne kommer tættere på det enkelte menneske i institutioner, skoler og inden for ældreplejen. Mor til Mette (25) og Jesper (22).

Jens Rikardt Andersen er nummer seks på listen. Han har været overlæge i mange år og er nu ansvarlig for en kandidatuddannelse i ernæring på Københavns Universitet. Har været tillidsmand i mange år og er netop tilflyttet kommunen. Særlige fokusområder er socialpolitik, sundhedspolitik og uddannelsespolitik. Han stiller også op til seniorrådet i kommunen. Har voksne børn og børnebørn.

Henrik Kenneth Lyngberg er det syvende bud på listen og næstformand i Furesø Radikale Venstre. Han har stillingen Product Manager II indenfor finansiel technologi i firmaet FIS Global. Henrik har færdiggjort HD i Marketing Management fra Copenhagen Business School. Henrik ønsker et Furesø med en velfungerende økonomi, et erhvervsliv der trives og et aktivt idræts- og kulturliv. Henrik er far til Alexander (16) og Caroline (15).

Neel Linhøft Ingstrup er listens sidste kandidat, formand for lokalforeningen og cand.mag. I tværkulturelle studier. Før sin ansættelse i Udenrigsministeriet, arbejdede hun med integration og beskæftigelse i en styrelse. Hun går ind for, at du som borger - uanset etnicitet, alder, indkomst, uddannelse, fysiske og psykiske udfordringer m.m. - oplever inklusion og respekt. Neel står for en vidensbaseret og humanistisk politik med orden i økonomien. Neel er bosiddende i Farum Midtpunkt.