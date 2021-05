Rådyr bidt ihjel af løs hund - nu starter beboerne en kampagne

Forrige mandag skete det uundgåelige så. En beboer på Farumgårds Allé blev mødt af en frygtelig syn i naboens indkørsel. Her havde en løsgående hund fat i struben på et rådyr, som kæmpede for livet.

- Vi sætter opslaget op i et betragteligt antal over hele området. Målet er at få folk til at holde deres hund i snor. Vi kan ikke ændre hundenes natur, men ved folks adfærd. Nu er det nok med løse hunde, siger Peter Starup.