Bestyrelsesmedlem i Radikale Venstre Furesø, Neel Ingstrup, har sammen med byrådsmedlem Tine Hessner stillet forslag om at fremrykke grundlovsceremonier i Furesø.

Send til din ven. X Artiklen: RV: Kommende statsborgere i Furesø har ventet længe nok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

RV: Kommende statsborgere i Furesø har ventet længe nok

Furesø - 16. april 2020 kl. 20:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny lov om ceremonier i forbindelse med statsborgerskab har været diskuteret over det ganske land. I Furesø har tilløbet til at skabe en ny ceremoni været så langt, at Det Radikale Venstre har fået nok.

Byrådsmedlem Tine Hessner og bestyrelsesmedlem i partiforeningen Neel Ingstrup glæder sig over, at ministeren i forbindelse med coronakrisen har stillet forslag om at suspendere det obligatoriske håndtryk ved grundlovsceremonier i 2020. Partiet har derfor sat forslag på det kommende ØU og byrådsmøde om at planlægge ceremonier snarest muligt - gerne i maj.

- At være dansk statsborger har intet med et håndtryk at gøre. Det er ren symbolpolitik, lyder det fra Neel Ingstrup fra lokalforeningen i Furesø, - Og vi ser derfor frem til, at suspenderingen af håndtrykket i 2020 giver mulighed for snarest at iværksætte en passende ceremoni, som er sundhedsmæssigt forsvarlig, så de ventende borgere kan modtage det de har gjort sig fortjent til - nemlig et dansk statsborgerskab. Det må gerne være allerede i maj.

De nye borgere vil med grundlovsceremonien bl.a. få flere demokratiske rettigheder i Danmark, herunder stemmeret til Folketingsvalg.

Byrådsmedlem Tine Hessner mener, at loven er rettet mod en speciel etnisk og religiøs gruppe.

- Med vores alternative forslag håbede vi på en ceremoni med det sigte at lykønske borgerne på en inkluderende måde - og gøre dagen festlig og højtidelig. Loven blev indført med et bestemt sigte rettet mod en bestemt gruppe af borgere. Men håndtrykket er ikke specielt dansk - og heller ikke særlig globalt. Vi skal blot sydpå for at opleve kindkys og østpå for at opleve "buk" som hilseform. High-fives, vink, knuckles og andet er mere udbredt blandt vores egne unge end håndtrykket, så en ændring af den rigide håndtrykstekst i ceremonien vil nok også mere permanent være helt i tråd med de fleste danskeres holdning, siger Tine Hessner.