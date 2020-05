Tine Hessner ser et stort behov for at de store skoleelevers sociale trivsel er i fokus i forbindelse med genåbningen. Foto: Mikkel Kjølby

RV: De store elevers sociale trivsel skal i fokus

- Radikale Venstre er meget postive over for, at Furesø børn fra 6.-10. klasse nu har udsigt til gensyn med klassekammerater og lærere. Der er ingen tvivl om, at de seneste 2 måneder har været slidsomme på trivselskontoen med manglende socialt samvær. For os er det derfor vigtigt at den sociale trivsel er i fokus nu - det faglige efterslæb skal vi nok få indhentet stille og roligt, lyder det fra Tine Hessner, som også lægger vægt på afslutningsklassernes faglige niveau.

- Dog må der naturligvis prioriteres ift 9. klassernes faglighed - at de er fuldt på omgangshøjde med tidligere årgange, når skoleåret slutter. Vi bakker op om rammen på tilstræbt 25 timers ugentlig undervisning de sidste seks uger frem mod sommerferien. Mest muligt planlægges som fremmødeundervisning, men uden et minimumskrav. Vi har tillid til at skolerne lokalt og lærerne specielt får tilrettelagt, hvad der er muligt lokalt og vi ved at de sætter barren højt. Endelig er vi optagede af, hvis der er behov for nedluk, at der prioriteres efter at vores børn har samvær med kendte voksne - og så at 9. klassernes faglighed prioriteres højt, forklarer Tine Hessner.