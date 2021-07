Formand Rasmus Bogø (yderst til højre), næstformand Eddi Meier (yderst til venstre) og kasserer Jesper Skau Tørning (nr. 2 fra venstre) fra foreningen Projekt Furesø Skatepark får overdraget gavecheck fra Jesper Julius Seestedt Nielsen, købmand i REMA 1000 i Jonstrup (nr. 2 fra højre), mens børnene (fra venstre Marius, Maja, Rasmus, Gabriella og Laurids) sidder skaterklar foran de voksne.

REMA1000 i Jonstrup sponsorerer 25.000 kr. til skatepark

Muligheden for at støtte sport, sundhed og fællesskab er grunden til sponsoratet, som er finansieret via en uddeling fra Købmandsfonden KFI

Furesø - 16. juli 2021 kl. 04:08

Købmand i REMA1000 i Jonstrup, Jesper Julius Seestedt Nielsen, var i sidste uge klar med et sponsorat til Projekt Furesø Skatepark.

Købmand Jesper Nielsen gav torsdag i sidste uge en gavecheck på 25.000 kr. til Projekt Furesø Skatepark som en økonomisk håndsrækning til foreningens arbejde med at skabe gadeidrætsaktiviteter som skateboard og løbehjul for unge fra Furesø.

Ambitionen er, at anlægsarbejdet med at få skabt en hel ny arena for gadeidrætsaktiviteter på den nedlagte Flyvestation Værløse påbegyndes til efteråret.

Finansieringen af sponsoratet er muliggjort via en uddeling fra Købmandsfonden KFI, der i alt har afsat 10. mio. kr., som frie købmænd over hele landet kan ansøge om til lokale sponsorater.

"Jeg er glad for at kunne være med til at støtte det rigtig gode og relevante lokale projekt. Sport, sundhed og fællesskab er vigtige fokusområder for os i REMA1000, så det er meget oplagt for mig at støtte et projekt som Projekt Furesø Skatepark," siger købmand Jesper Nielsen.

Formanden for foreningen, Projekt Furesø Skatepark, Rasmus Bogø, glæder sig over det lokale sponsorat.

"Det betyder rigtig meget for os, at Jesper, vores lokale købmand i REMA1000, ønsker at bakke op om projektet. Vores formål med projektet er at skabe gode gadeidrætsfaciliteter for Furesøs børn og unge, og det passer godt med REMA1000's fokus på sundhed og fællesskab. Så stor tak til Jesper og REMA1000 i Jonstrup", lyder det fra Rasmus Bogø. RS