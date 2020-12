REMA 1000 vil udvide i Hareskov

- HMB er positiv overfor de fremlagte planer for en moderat udvidelse af butikkens salgsareal. Foreningen anser, at den moderate udvidelse væsentlig vil forbedre kundeoplevelsen, til gavn for kunderne og Hareskovby, samt at planerne tager de relevante hensyn til omgivelserne, lyder det fra Anders Riiber Høj fra HMB.