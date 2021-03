Udvalgsformand Hasan Yilmaz (S) overrakte CSR-prisen til fra venstre souschef Morten Hansen, medarbejder Frederik Schultz Kongsmark og købmand Jesper Nielsen, REMA 1000 i Jonstrup. Foto: Mikkel Kjølby

REMA 1000 i Jonstrup vandt CSR-prisen

Furesø - 12. marts 2021 kl. 06:12 Af Mikkel Kjølby

Kunderne i REMA 1000 på Jonstrupvangvej kender så udmærket Frederik. En venlig og ihærdig ung mand, som gør sit bedste for at yde en god service.

Frederik Schultz Kongsmark har et hørehandicap, hvilket giver store udfordringer på arbejdsmarkedet. Men for syv måneder siden ringede souschef Morten Hansen til Furesø Jobcenter med en helt særlig besked.

- En god kammerat havde en hørehandicappet person ansat og fortalte mig om, hvor svært denne gruppe har det på arbejdsmarkedet. Jeg ringede til Furesø Jobcenter og spurgte om de havde en kandidat med et hørehandicap. For vi ville gerne gøre en indsats for at hjælpe, fortæller Morten Hansen.

Ind af døren trådte Frederik Schultz Kongsmark, og så gik resten af personalet ellers i gang med at støtte ham. Via et facebook-opslag blev lokalbefolkningen orienteret om Frederiks hørehandicap, og har taget godt imod REMA 1000s nye medarbejder. Frederik har også gjort sit.

- Man kan tydeligt mærke, at han ikke er her, fordi han ville have en løncheck. Han er her, fordi han vil ud og have noget med mennesker at gøre. Nu møder han op mod 600 kunder på en dag. Frederik har så meget gåpåmod, at det er fornøjelse at arbejde sammen med ham. Man kan tydeligt mærke på kunderne, at de er opmærksomme på Frederiks udfordringer. De løfter stemmen og siger goddag højt og tydeligt, når de møder ham i butikken, siger Morten Hansen.

Torsdag morgen kom udvalgsformand Hasan Yilmaz forbi butikken med det synlige bevis på REMA 1000s værdighed som modtager af Furesø Kommunes CSR-pris 2020.

- På vegne af hele kommunen skal der lyde en stor tak for indsatsen til personalet i REMA 1000. Det grundlæggende for denne indsats er, at Frederik selv har taget ansvar, og at virksomheden viser en vilje til at tage et socialt ansvar, siger Hasan Yilmaz.

Købmand Jesper Nielsen og souschef Morten Hansen fik overrakt en buket blomster, et indrammet diplom samt en vase med udsmykning af den lokale kunstner BAKAOS.

REMA 1000 i Jonstrup har gode erfaringer med at tage imod kandidater med særlige udfordringer. Købmand Jesper Nielsen er klar til at give sine erfaringer videre.

- Jeg skal med til et onlinemøde arrangeret af kommunen, hvor vi skal drøfte handicappedes udfordringer på arbejdsmarkedet, fortæller Jesper Nielsen.

Mange gode kandidater

Igen i år var der utroligt mange stærke kandidater at vælge imellem.

Yderligere fire virksomheder i Furesø Kommune blev nomineret til prisen.

Det drejer sig om FUNC, Ibsen Photonics, Mamma Production og Stald König.

Furesø Kommune uddeler også en CSR-pris til en samarbejdsvirksomhed udenfor kommunens grænser. Den gik til Moduo. Her var Becher Madsen Service og Huset Venture nomineret.