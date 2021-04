REMA 1000 i Hareskovby ligger lige på grænsen til Gladsaxe Kommune og udvidelsen kommer til at ske op mod Gammel Hareskovvej. Grafik: Furesø Kommune.

REMA 1000 i Hareskovby står over for udvidelse

Udvidelsen af dagligevarebutikken sendes nu i høring, da det kræver en ny lokalplan. Da butikken skulle etableres, var der stor modstand, men frygten holdt ikke stik

Furesø - 29. april 2021 kl. 15:28 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Borgerne i Hareskovby kan se frem til en udvidelse af deres lokale REMA 1000 på Gl. Hareskovvej. Det skyldes, at butikken har søgt om at udvide med op til 150 kvadratmeter samt med 50 kvadratmeter til varegården. Det kræver dog en ny lokalplan med kommuneplantillæg for butikken, der i dag er på 830 kvadratmeter.

Punktet var på dagsordenen til det seneste møde i økonomiudvalget, hvor politikerne besluttede at sende sagen i otte ugers offentlig høring. Der kommer også et borgermøde med fysisk fremmøde, hvis corona-restriktionerne tillader det. Ellers bliver det digitalt, skriver forvaltningen i et notat til politikerne. Og onsdag aften blev sagen enstemmigt vedtaget i byrådet.

Modstand mod butikken Med ændringen i kommunetillægget betyder det samtidig, at den maksimale størrelse på enkeltstående butikker i hele kommunen ændres fra 800 til 1.100 kvadratmeter, da der bliver ændret i kommuneplanens generelle retningslinjer. Det forventes, at det vil styrke lokalsamfundene, står der i notatet.

Sagen har allerede været forbi udvalget for bolig og byudvikling, hvor der ikke var nogen indvendinger fra politikerne. Udvalgsformand Egil Hulgaard (K) mener, at udvidelsen viser, at butikken i Hareskovby er en succes, og at der ikke var grund til frygt, da den tilbage i 2013 blev etableret. Frygten drejede sig blandt andet om, at dagligvarebutikken lå for tæt på skoven, og butikken kunne give øget trafik.

"Den frygt, der var i tidernes morgen, om at butikken ikke ville fungere i lokalsamfundet, den har heldigvis vist sig ikke at passe. Det er det samme billede, man ser andre steder som i Jonstrup eller ved Farum Kaserne, hvor det viser sig, at dagligvarebutikkerne er vigtige elementer i lokalsamfundet. Jeg fornemmer, at der er bred opbakning til udvidelsen," siger han.

Nænsom udvidelse Egil Hulgaard tror samtidig, at udvidelsen kan trække endnu flere kunder til fra oplandet.

"Butikken bliver så attraktiv, at den kan trække flere kunder fra blandt andet Jonstrup og Ballerup," mener han.

Hos Hareskovby Medborgerforening er næstformand Anders Riiber Høj også positiv overfor udvidelsen hos REMA 1000. Han hæfter sig især ved, at den sker i respekt med omgivelserne.

"Hos HMB er vi positive, da vi mener, at det er en forbedring for kunderne. Det er en mindre udvidelse, der opretholder butikkens facade og udtryk, og som respekterer beliggenheden ved skoven. De har udformet projektet på en nænsom måde, og de bygger heller ikke ud over parkeringspladsen," siger han.

Anders Riiber Høj mener også, at frygten for butikken er blevet gjort til skamme.

"Vi oplever, at folk i Hareskov er rigtig glade for butikken, og vi kan godt forstå behovet for et øget butiksareal," siger han.