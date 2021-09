Afgående købmand Kenneth Rasmussen (til venstre) takker af og giver købmandsdepechen videre til Bjarne Funch Larsen.

REMA 1000 i Farum får ny købmand

Ny mand styrer REMA 1000 i Farum fra 19. august

Furesø - 03. september 2021 kl. 10:16 Kontakt redaktionen

Fra torsdag 19. august er det en ny købmand, der byder velkommen i REMA 1000 på Regimentsvej 2 i Farum, når Bjarne Funch Larsen overtager butikken efter afgående købmand Kenneth Rasmussen.

51-årige Bjarne Funch Larsen kommer fra en stilling som souschef i REMA 1000 i Fløng. Inden da har han blandt andet være slagtermester i Coop og drevet egen slagterforretning i Hørsholm, og nu venter nye udfordringer som selvstændig købmand. Den kommende købmand ser frem til den daglige kontakt med kunderne:

"Jeg er født og opvokset i Slangerup, så jeg kender lokalområdet rigtig godt, og jeg glæder mig meget til at møde alle kunderne og til at lære dem at kende. Jeg er meget taknemmelig for at have fået muligheden for at blive købmand her i Farum, og jeg ser frem til at bygge videre på det gode fundament, som Kenneth og hans team har bygget op," siger Bjarne Funch Larsen.

Farvel til branchen For den afgående købmand, Kenneth Rasmussen, bliver det farvel til branchen, når han takker af efter fem år som købmand i REMA 1000 i Farum og 13 år i REMA 1000 i alt.

"Efter 25 år i dagligvarehandlen er tiden nu inde for mig til at prøve noget andet. Jeg vil gerne sige stort tak til de mange kunder i butikken for at have taget godt imod mig, da jeg overtog butikken samt tak til REMA 1000 for et godt samarbejde. Og sidst men ikke mindst vil jeg ønske stort held og lykke til Bjarne med butikken her i Farum," siger han.

Privat bor Bjarne Funch Larsen i Lyngby med sin hustru Helle, som også kommer til at have sin daglige gang i butikken på Regimentsvej. Sammen har parret to voksne børn.

