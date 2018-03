Rebecca Rudd. Foto: www.miklosszabo.com

Provsten bliver 50

Furesø - 07. marts 2018

Med en baggrund som hippiebarn, halvt katolik og kunstnertype ligner provsten i Ballerup-Furesø provsti, Rebecca Rudd, måske ikke prototypen på en præst og provst. Men hun ligner de meget forskellige mennesker, som efter hendes mening skulle tage og blive en del af folkekirkens meningsfulde fællesskab.

Farverig baggrund

Rebecca Rudd ville egentlig være kunstner og tilbragte mange af sine ungdomsår i kunstnerkollektiver og på kunstskoler med pensler og lærreder. Det var en helt åbenbar livsbane at svinge ind på for et barn af vaskeægte hippier fra Søborg. At blive præst i folkekirken lå nemlig ikke i kortene, for selv om Rebecca Rudd's oldemor havde ansvaret for Grundtvigs Mindestuer i Udby, var provstens barndomshjem ikke specielt protestantisk men præget af en far, det var vokset op som engelsk katolik. At det så efter mange overvejelser blev præstegerningen, der blev Rebecca Rudds vej, skyldes i høj grad den åndelige søgen, fascination af det utraditionelle og den nysgerrighed, som en farverig baggrund gav hende.

Folkekirkens varme rum

Som provst i Ballerup-Furesø provsti, et af landets store provstier, har Rebecca Rudd ansvaret for 26 præster, 9 kirker, 7 menighedsråd, samarbejde med to kommuner og en stor økonomi. Hun fungerer også som sognepræst i Værløse-Hareskov Sogn med udgangspunkt i præstegården i Hareskov - et stenkast fra der, hvor hendes mor voksede op. For Rebecca Rudd er folkekirken det bedste sted for frie fællesskaber i dagens Danmark. Her samles mennesker på tværs af sociale skel, alder, status, uddannelse osv. Samfundet segmenterer os meget i dag, og vi segmenterer os selv. Men i kirken er vi sammen i et omfavnende og varmt rum, i øjenhøjde og sammen om at tackle livet Det er for provsten en kæmpe styrke og et fantastisk tilbud til folk.

Systematik er vigtigt Som 50årig står Rebecca et noget andet sted, end hun startede fra. Der skal i hvert fald ikke skejes ud i folkekirken eller eksperimenteres alt for meget med formen. Folkekirken er ikke performance men et folkeligt fællesskab bestående af præster og menighed. For hende er rygraden i folkekirken af allerstørste betydning. De valg, præsterne tager, når de tilrettelægger højmesser, nye gudstjenesteformer eller aktiviteter, skal være meget bevidste i forhold til kirkens udgangspunkt. Det hele skal ikke udvandes.

Der er fødselsdagsreception i Hareskov Kirkes Sognehus på Skandrup Alle 34 fredag den 9. marts fra kl. 15-17. Alle er velkomne.