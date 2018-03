Se billedserie Formanden for Byudvikling & Bolig, Egil Hulgaard (K) er ligesom flere byrådskollegaer bekymret for om befolkningsprognosen viser det sande billede. Foto: Allan Nørregaard

Prognose sender befolkningstallet i vejret

Furesø - 26. marts 2018

Farum Nord, Flyvestation Værløse og en byge af seniorboliger er med til at sende Furesø Kommunes befolkningstal på himmelfart, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ved Furesø Kommunes hårde fødsel i 2007 var befolkningstallet 37.624. Pr. 1. januar 2018 var befolkningstallet 40.916 indbyggere. Det er stigning på cirka 9,5 procent.

Den udvikling ser ud til at fortsætte for uformindsket kraft. Ifølge den nye befolkningsprognose vil Furesø Kommune i 2022 have 42.762 borgere. En yderligere stigning på 1.607 borgere eller 3,9 procent.

Det stiller naturligvis store krav til den fysiske indretning af kommunen.

En række tiltag er allerede sat i søen såsom etableringen af en daginstitution i Sydlejren, men det kan vise sig ikke at være nok.

- Vi skal følge udviklingen tæt, så vi ikke bliver overraskede over et større behov på daginstitution og skoleområdet end vi har forventet, siger Egil Hulgaard (K) formand for udvalget for Byudvikling & Bolig.

Venstres Jesper Larsen har studeret sidste års prognose i forhold til den nye, og ser bekymrende tegn.

- I forhold til 2017 prognosen står vi til at mangle omkring 70 skolepladser og 30-40 daginstitutionspladser, hvis alle de planlagte byggeprojekter bliver gennemført, som det var planlagt for et år siden, sagde Jesper Larsen ved onsdagens byrådsmøde.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) erkendte, at der nok skal arbejdes med elastik i beslutningsprocesserne. - Hvis vi kigger tilbage på tidligere prognoser, så har vi ikke ramt bullseye. En fleksibilitet i forhold til de kommende løsninger giver god mening, sagde Ole Bondo Christensen.

Befolkningsprognosen forudser iøvrigt at stigningen fortsætter frem til år 2030. I hele perioden fra 2018 til 2030 forventes det, at befolkningstallet vil stige med 3.235 borgere til i alt 44.151 indbyggere svarende til en stigning på 8 pct.