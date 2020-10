Se billedserie Morten Rosenvold Villadsen har tidligere brugt Furesøen til at træne fridykning, da det er Danmarks dybeste sø. Foto: Louise Mørch Vilster

Professionel fridykker opgiver Furesøen: Det er pinligt, at sigtbarheden er så dårlig

Morten Rosenvold Villadsen måtte i år flytte sine dykkerkurser til Esrum Sø. Han oplever, at sigtbarheden er blevet ringere de seneste år

Furesø - 25. oktober 2020 kl. 11:45 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

For to år siden flyttede Morten Rosenvold Villadsen sammen med sin familie fra Valby til Farum, og som fridykker glædede han sig til at bo tæt på Furesøen. Morten Rosenvold Villadsen er flere gange blevet danmarksmester i fridykning og har desuden deltaget ved VM i 2012.

Derudover afholder han hvert år kurser i fridykning i sin virksomhed Undervandsitetet. Men kurserne måtte han i år flytte til Esrum Sø, da sigtbarhed var for dårlig i Furesøen, der som Danmarks dybeste sø ellers er optimal til netop fridykning.

Kan ikke se fingre "Jeg tænkte, at det blev alle tiders, da jeg flyttede til Farum. Jeg har tidligere brugt Furesøen til kurser og til at træne op til VM i 2012, fordi den har dybden, og der er ikke store bølger eller mange både. Men sigtbarheden er blevet gradvis ringe i løbet af de seneste fem år og især i 2019 og i 2020. Derfor tog jeg i år til Esrum Sø, som der er passet meget bedre på. I Furesøen kunne jeg ikke se, om jeg havde fire eller fem fingre foran mig, mens er i Esrum Sø var 5-6 meters sigtbarhed," siger han.

Han fortæller, at der tidligere i Furesøen har været op til 11 meters sigtbarhed.

"Man kunne se hele vejen ned på en kagedåse. Men jeg måtte konstatere, at i år kunne jeg ikke bruge søen, og det har aldrig været så slemt som i år," siger han.

Hul i hovedet Det ærgrer Morten Rosenvold Villadsen, som tror, at den dårlige sigtbarhed skyldes overløb af spildevand, som der i mange år har været kritik af.

"Det er pinligt, at Furesøen skal være en badesø samtidig med, at der blive hældt lort ud i den. Det er helt hul i hovedet, når det er et sted, som så mange mennesker holder af, og som kommunen endda er opkaldt efter," siger han. Han erkender samtidig, at det også drejer sig om fortidens synder, da der i blandt andet 1960'erne løb meget spildevand ud i søen, som stadig skaber problemer.

Men Morten Rosenvold Villadsen tror også, at Esrum Sø har en bedre sigtbarhed, da der ligger færre bysamfund tæt på.

"Det er et tegn på, at de større byer ikke har styr på deres spildevand. Jeg synes, at det er pinligt, at det foregår i 2020," mener han.

Lægmand Morten Rosenvold Villadsen understreger dog, at han ikke er biolog men blot almindelig lægmand. Men som fridykker og borger er han overrasket over, at måtte køre til en anden kommune for at dykke og afholde kurser.

"Jeg sidder bare i den anden ende, og kan konstatere, hvordan det er. Det er ikke muligt at give feedback til en elev, når sigtbarheden er så dårlig, og det er også farligt at dykke i blinde. Jeg glæder mig over at kunne dykke i Esrum Sø, men jeg ville ønske, at det kunne lade sig gøre i Farum," siger han.