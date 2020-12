Pris til Farum Sogns legestue i Stien

Hæder for "menighedsopbyggende effekt"

Forleden fik legestuen i Stien i Farum en fin pris, da Helsingør Stift uddelte sin initiativpris for 2020. Legestuen er skabt af Doris Pihl Linkenkær, der er kulturmedarbejder i Farum Sogn. Det er også sognet, der står bag legestuen, selvom den bliver afholdt uden for kirkens rum.

"Det er meget inspirerende, at det er lykkedes at få inddraget kommunen og andre organisationer i arbejdet og vi tænker at det skal udbredes til inspiration i andre sogne," sagde stiftsrådformand Søren Ødum Nielsen blandt andet.