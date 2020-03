Artiklen: Pris for Lun på Ord: 205.000 kroner

Pris for Lun på Ord: 205.000 kroner

- Festivalen var den hidtil mest vellykkede med et meget harmonisk samarbejde mellem Furesø Biblioteker og Galaksen, der i fællesskab løftede en stor produktion næsten uden møder. Alt fungerede, og under selve afviklingen forløb alt perfekt, også lyd og lys, lyder det fra arrangørgruppen til udvalget for kultur, fritid og idræt.