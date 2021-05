Se billedserie Gustav Juul. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Prioritet til fællesskaber og frit valg til næste års budget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prioritet til fællesskaber og frit valg til næste års budget

Furesø - 07. maj 2021 kl. 11:22 Kontakt redaktionen

Debat

Corona-krisen har lært os meget. Nogle aktiviteter er gået i stå, andre er spiret frem. En af de aktiviteter der tilmed er blomstret, også i Furesø, er vinterbadning. Gennem de senere år er antallet af brugere omkring Furesøbad steget. Ikke kun flere vinterbadere, men også flere kano- og kajakroere og windsurfere er kommet til. Det har selvfølgelig slidt på omklædnings- og badefaciliteterne. Derfor vil Venstre gå til de kommende budgetforhandlinger med et forslag om, at vi prioriterer en forbedring af faciliteterne ved Furesøbad.

Budgetprocessen begynder nu, med orienteringer, forundersøgelser, seminarer og endelig vedtagelse i byrådet til oktober. En lang proces med mange detaljer og forhandlinger. Det vigtigt at vi kommer godt fra start, så vi får en god proces og et godt resultat til glæde for Furesøs mange borgere.

Derfor vil Venstre allerede nu stille forslag om, at vi styrker den kollektive trafik, uden at det går ud over dem, der kører i bil. Det kan f.eks. ske ved at skabe en bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer, ved at sikre os mod cykeltyverier ved stationerne, så ens cykel også er der når man kommer hjem fra arbejde og ved at omstille vores busdrift til grøn energi. På den måde gør vi Furesø til en mere klimavenlig kommune.

Vi ønsker også at skabe flere muligheder for børn, unge og ældre. Vi går til arbejdet med næste års budget med et ønske om at styrke ungemiljøet med flere muligheder, også lokalt. På ældreområdet ønsker vi større valgfrihed og bedre service både indenfor hjemmehjælp og plejehjem. Vi ønsker bl.a., at der etableres et friplejehjem i Furesø, således at de ældre får flere valgmuligheder.

Vi vil styrke vores lokalområder, f.eks. ved at udvide foreningsfitness i Hareskov, udbygge Jonstrup Skole op til 5. klasse og ved at passe på vores mange små og lokale daginstitutioner.

Og så tilbage, hvor vi startede, nemlig hos foreningerne. En af de ting, der binder vores kommune og lokalsamfundene sammen, er netop vores mange foreninger. Hver eneste dag skaber vores mange frivillige gode oplevelser for Furesøs mange borgere. Derfor vil vi forbedre vilkårene for foreningerne, vi vil afskaffe lokalegebyrer ved ungdomsstævner, og vi vil passe på vores kulturinstitutioner og give dem mulighed for at udvikle sig.

Nu går vi til forhandlingerne med de andre partier og glæder os til en god og konstruktiv snak om prioriteringer, muligheder og finansiering. Lad os sammen gøre Furesø til et endnu bedre sted at leve og bo.

Af Gustav Juul, gruppeformand Venstre