Præmier til cyklende børn

præmier Forleden fik børnene i børnehuset Atlantis i Farum så præmien i en klimakampagne, som Furesø Kommune har holdt blandt 11 institutioner. Børnene har tjent to kroner for hver cyklet tur og to kroner for hver tur med hjelm på, og præminen var løbecykler. Målet har været flere cykelture hen til institutionen i stedet for, at forældrene tager bilen, fortæller projektleder for grøn omstilling i kommunenen Stine Rahbek Pedersen.