Matilde Powers (S)

Send til din ven. X Artiklen: Powers: Fokus på ensomme ældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Powers: Fokus på ensomme ældre

Furesø - 03. april 2020 kl. 14:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ensomme ældre har alle dage haft det svært. Coronakrisens udfordringer har bestemt ikke gjort det nemmere.

Nu vil udvalgsformand Matilde Powers (S) sætte gang i en ekstraordinær indsats for at række ud til de ensomme ældre i Furesø.

- Vi har vedtaget, at vi håndholdt vil ringe til de borgere, som vi kender fra hjemmeplejen, som fx ikke har så mange pårørende, så de kan få hjælp til at blive tilmeldt ÆldreSagens telefonvenner, siger Matilde Powers, som vil gå videre end det.

- Selv friske og stærke borgere kan føle sig meget ensomme lige nu, da de pludselig er afskåret fra det sociale liv, de plejer at have. Derfor kan det gøre en stor forskel, at man ringer til sin tennismakker eller sin ven fra skakklubben for at høre, hvordan det går. Det er altid dejligt at føle sig savnet, lyder det fra Matilde Powers.

Her følger nogle muligheder for praktisk hjælp, gode råd og samvær på afstand:

o Snak sammen via Røde Kors: https://boblberg.dk/Snaksammen

o Få eller bliv telefonven. Læs mere på www.ældretelefonen.dk eller ring til tlf. 82 82 03 00

o For dig der savner Alsang, eller bare vil muntres op med en morgensang, så er der på DR1 og P2 fælles morgensang for hele Danmark, når chefdirigent for DR Pigekoret, Phillip Faber, sætter sig foran klaverets tangenter og synger for på nogle af den danske sangskats klassikere.

Praktisk hjælp:

o Nyttige apps til mobiltelefoner f.eks. Kræftens Bekæmpelses app 'Sammenholdet', der er for alle, som har brug for at informere sit eget netværk og bede om hjælp til praktiske ting i hverdagen.

o Flere dagligvarebutikker har mulighed for vareudbringning ved forudgående bestilling via internettet.

o Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så kan du kontakte Røde Kors på 3529 9660 eller på https://www.rodekors.dk/corona/hjælp. Telefonerne er åbne mellem kl. 9-19 mandag til søndag.

Hjælp til krop og sind:

o Gratis psykologisk online rådgivning til Corona-ramte danskere ved Wecare https://we.care/corona/

o Kan du lide at se smukke billeder og finde ro ved det, kan du gå ind på www.thorvaldsson.se

o Øvelser til at holde sig fysisk i gang www.aktivsundhed.dk