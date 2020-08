Poul Lüneborg - 75 år

En markant stemme i den lokale debat fylder rundt den 31. august. Det er advokat og formand for Furesø By & Land, Poul Johan Lüneborg med bopæl i Farum Landsby.

I Furesø er han bedst kendt for sin indsats for Furesø By & Land - en lokalforening under Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur. Han blev medlem af bestyrelsen i 2011 og trådte til som formand i marts 2017.