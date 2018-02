Se billedserie Skitserne for byggeriet på Posthusgrunden set fra Irmasiden.

Posthuset sprænger rammerne

Furesø - 21. februar 2018 kl. 13:36 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Værløse Bymidte har en enkelt høj bygning, men snart kan tårnet ovenpå Kvickly få selskab af endnu et højt byggeri.

Intet er besluttet endnu og der skal omfattende lokalhøringer til, før der besluttes noget som helst om Posthusgrunden, men udgangspunktet er et byggeri, som varierer i højde fra 22 til 25 meter. Det skyldes, at den sydlige del af grunden er terrænet markant lavere end på den nordlige del. Dermed sprænger Posthusgrunden de nuværende rammer for byggeri i området.

Ind mod scenetorvet tænkes placeret en café, men ellers er åbningen ind mod parkeringspladsen ved Irma. Skitseprojektet består af ca. 40 boliger, én café samt ca. 600 m² erhvervsareal i stueetagen og parkeringskælder i underetagen.

Den nye formand for udvalget for Byudvikling og Bolig, Egil Hulgaard (K) ser gode muligheder i projektet.

- Det er spændende, at der bliver arbejdet med andelsboliger og meget interessant med et sundhedshus i stueetagen. Desuden tænker vi meget over, hvordan vi kan sikre så høj en aktivitet som muligt omkring Værløse Bymidte.

Til gengæld oplyser bygherren, at det ikke er muligt at inkludere ungdomsboliger i projektet, da huslejen vil blive for høj.

Boligerne i skitseprojektet er af varierende størrelse fra 73 m² til 177 m² og tænkes altså udbudt som andelsboliger.

Byggeriet foventes tidligst færdigt i 2020.