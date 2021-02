Se billedserie Fra denne vinkel kan man skimte bygningens pyramideform. Bygningen er 20 meter høj, men øverste punkt er godt og vel 40 meter over havets overflade. Foto: Allan Nørregaard

Posthus-pyramiden står klar

Furesø - 15. februar 2021 kl. 09:29 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

VÆRLØSE: Det centrale Værløse er under forandring. Scenetorvet og Byparken klæder Bymidten i nye farver. Værløse Station er revet ned for at gøre plads til en grøn park. Og lige midt imellem er en 20 meter høj bygning skudt frem. Lige ved det skarpe hjørne på Hareskovhvilevej tronede Værløse Posthus i mange år, men efter Post Nord flyttede til Ballerup har bygningen mest været brugt som lager med Furesø Kommune som ejer.

For to år siden skete der noget. Advokaterne Allan Thomsen og Frank Hansen købte grunden. De havde en vision om at skabe et pænt og ordentligt byggeri med kvalitetslejligheder på et niveau, som man ellers ikke kan finde i Værløse.

I første omgang skulle det være andelsboliger, men ændringer i lånereglerne betød, at det blev ændret til ejerlejligheder. Ejendomsmægler Thomas Lausen, Home, blev tidligt involveret i processen og anbefalede, at der blev lavet flere store lejligheder.

- Sædvanligvis er det nemmest at sælge de billigste lejligheder, men i dette tilfælde var det omvendt. De største og dyreste lejligheder gik først. Det er boliger, som ikke findes på markedet i Værløse. Det er lækre lejligheder til mennesker, som har levet i store villaer og er vant til god plads. Lejlighederne blev primært købt af seniorer fra lokalområdet, fortæller Thomas Lausen, som forudser, at beboerne får et godt fællesskab.

- Der bliver et godt fællesskab. Det er mennesker, som har boet i byen i mange år og har kendt hinanden i årevis, siger Thomas Lausen.

Den dyreste lejlighed gik for 8 mio. kr., mens den billigste blot kostede 2,5 mio. kr.

I stueetagen er fire praktiserende læger og en enkelt speciallæge rykket ind i et sundhedshus. Og allernederst finder man en parkeringskælder med plads til 62 biler. Høpfner Projects har stået for byggeriet, som er tegnet af Urban Agency.

Da Thomas Lausen havde solgt halvdelen af de 40 lejligheder, blev der givet grønt lys til byggestart. Nu er selve byggeriet færdigt. Der mangler kun den sidste udendørs finpudsning, som lige afventer at frosten går af jorden. Den sidste beboer flytter ind den 1. april.

Thomas Lausen glæder sig på byens vegne over projektet.

- Det er skabt af mennesker, som laver kvalitet. Det er blevet rigtig pænt. Det er anderledes, uden at det er for anderledes. Det falder ind i bybilledet, uden at være 100 procent det samme, forklarer Thomas Lausen.

De øverste etager er udstyret med en fantastisk udsigt.

- Mod sydvest kan man uden problemer se Roskilde Domkirke. I godt vejr er det muligt at se helt ind til de høje bygninger i København. Og så er der beliggenheden. Det er lige ved toget, bymidten, biografen, Galaksen og Kvickly, fortæller Thomas Lausen.