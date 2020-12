PostNord har åbnet posthus i Silvan i Farum

For at blive helt klar til endnu en jul, der har udsigt til at slå alle pakkerekorder, har PostNord åbnet posthus hos Silvan i Farum.

Åbningerne er en del af et større samarbejde, og i det nye år er det planen, at der skal åbnes posthuse i samtlige af butikskædens 42 butikker.

"Der bliver bestilt rigtig mange pakker op mod jul, og der vil være flere af vores udleveringssteder, der bliver presset godt på kapaciteten i de kommende dage. Derfor er jeg glad for, at vi kan nå at åbne hos Silvan i Farum, udtaler chef for posthusene Helle Nielsen i en pressemeddelelse fra PostNord.