Positiv dialog om Farum Bytorv

I den forbindelse fik Dades fire måneder til at komme med et projekt, som skal danne baggrund for et køb af parkeringspladsen, som Furesø Kommune ejer.

- Hen over vinteren er der blevet arbejdet intensivt hos Dades og et spændende projekt er ved at komme til syne. Vi har oplevet et rigtig godt samarbejde med Dades, der har præsenteret os for visionære idéer, og naturligvis også gjort os opmærksom på udfordringer, der skal findes løsninger på. Det er vigtigt at komme godt rundt om emnerne og finde de bedste løsninger for udbygningen. Vi forventer snart at være klar med en udmelding om den kommende proces og planerne.