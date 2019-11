Se billedserie Det sidste stykke af supercykelstien mod Allerød etableres i den nærmeste fremtid. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Populær supercykelsti forlænges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Populær supercykelsti forlænges

Furesø - 08. november 2019 kl. 14:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er blevet moderne at transportere sig selv til arbejdspladsen på en cykel. Ikke mindst etableringen af supercykelstier har hjulpet på interessen for at hive jernhesten frem.

Siden Farumruten åbnede i 2013 og blev forlænget i den anden ende til Kongens Nytorv i 2017, har cyklisterne præsteret at cykle imponerende 156.000 kilometer dagligt på strækningen. Nu er Furesø Kommune klar til at anlægge Farumrutens sidste og manglende strækning til Allerød gennem Farum og ud til kommunegrænsen. Arbejdet starter i november måned.

- Op mod 26 procent af cyklisterne på strækningen tog tidligere bilen til arbejde. Det viste en evaluering af ruten i 2018, som jo altså virkelig giver grund til at antage, at det nu vil blive endnu mere tiltrækkende for borgere i Nordsjælland at snuppe cyklen enten hele vejen eller en bid af vejen til arbejde, for eksempel ved at tage cyklen til Farum Station og toget resten af vejen, siger Lene Munch-Petersen (S), formand for Furesøs Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, at arbejdet endelig går i gang efter at være blevet udskudt flere gange.

Planen er, at anlægsarbejdet begynder i den nordlige ende af kommunen, og at der i løbet af 2019 kommer cykelsti på hele strækningen.

Afhængigt af vintervejret vil det dog ikke være muligt at nå hele anlægsarbejdet i 2019, så arbejdet forventes at være endeligt afsluttet i april 2020.

Strækningen, det drejer sig om, er fra krydset ved Høveltevej/Gammel Bregnerødvej i nord til krydset Frederiksborgvej/Stavnsholtvej/Farum Hovedgade i syd. Den dobbeltrettede sti, der i dag er på nordsiden af Høveltevej, bliver ført helt frem til krydset Frederiksborgvej/Høveltevej. Krydset Frederiksborgvej/Høveltevej ombygges, og der bliver etableret signalregulering. Der bliver anlagt nye cykelstier på strækningen fra Slangerupvej til Gammelgårdsvej. Stien i vestsiden af Frederiksborgvej mellem Gammelgårdsvej og Hvedemarken udvides

Ø: Vores fortjeneste

Tilbage i 2017 var forlængelsen af supercykelstien tæt på at blive opgivet. Har var projektet nemlig taget helt ud af kommunens anlægsbudget, og det var kun fordi Enhedslisten krævede at få projektet tilbage, at det ikke forsvandt, fortæller Enhedslistens Øjvind Vilsholm.

- I oplægget til budgetforhandlingerne konstaterede jeg, at forlængelsen af Farumruten var taget helt ud af budgettet, så det blev et af Enhedslistens krav i det års budgetforhandlinger. Helst ville jeg have fastholdt planen om at få projektet gennemført allerede i 2018, men det kunne jeg ikke komme igennem med. Heldigvis fik vi så landet et kompromis om at få projektet gennemført i 2019. Det er så ikke sikkert, at vi bliver helt færdige i år, men yderligere nogle måneders forsinkelse skal ikke ødelægge glæden over, at der sker noget, siger Øjvind Vilsholm, som glæder sig over, at Farums cyklister får bedre forhold.