Popmusik i Værløse Kirke

- I år har vi lagt vægt på sange med bandet Queen, så på programmet har vi bl.a. sange som »We will rock you«, »Somebody to love« og »We are the champions«. Det har været en kæmpe udfordring for koret at lære sangene, men de har knoklet hver onsdag siden i januar, og jeg er sikker på at de giver den gas ved koncerten, siger korets leder Stefán Arason. Ved koncerten medvirker også et godt sammentømret band, som vil få taget til at lette. Der er gratis adgang!