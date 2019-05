Popkornet Emilie satser på musik

Emilie Kokholm fra Farum og Lauritz Hauge fra Allerød er forgrundsfigurerne i bandet Wide, som er i finalen ved musiktalentkonkurrencen popkorn nordic.

Furesø - 02. maj 2019 kl. 07:47 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At Furesø er en af landets mest kreative kommuner, kommer i disse år til udtryk i musiklivet. Den ene spændende kunstner efter den anden suger inspiration til sig fra ungdomsskolen, musikskolen eller de andre tilbud, og springer ud i fuldt flor.

Det seneste eksempel er sangerinden Emilie Kokholm fra Farum, som i aften går på scenen i The Tivoli på havnen i Helsingborg. Sammen med sin musikalske parterne Lauritz Hauge fra Allerød har hun skabt bandet Wide, som er i finalen ved den regionale finale i musiktalentkonkurrencen Popkorn Nordic.

- Det er en gigantisk mulighed for at få sin musik ud til folk, som aldrig har hørt den før. Det giver erfaring at stå på de store scener, og hele forløbet har givet os et stort netværk, fortæller Emilie Kokholm.

Hun voksede op i det centrale Farum og gik på Solvangskolen. Tidligt begyndte musikken at fylde meget. Det blev til otte års saxofonundervisning på musikskolen og sangundervisning på Furesø Ungdomsskole. Hun valgte musiklinjen på Allerød Gymnasium og søgte videre til den rytmiske højskole i Vig. Det samme gjorde klassekammeraten fra gymnasietiden, Lauritz.

- I forbindelse med en projektuge lavede vi en sang og fandt ud af, at vi arbejdede godt sammen. Vi fik en korsanger og trommeslager fra højskolen med, fortæller Emilie Kokholm, som ved siden af musikken arbejder på deltid som receptionist i et yogacenter.

Bandet laver elektronisk pop med undertoner af r´n´b.

- Vi er meget inspireret af den engelske kunstner Nao. Vi kalder det futurepop, siger Emilie Kokholm.

I sommers udgav Wide deres førsted EP med fem sange. Blandt andet sangen Naked, som har fået 60.000 views på Youtube. Den kan også findes på Spotify.

Debutkoncerten fandt sted på Rust. Siden er det blevet til ti koncerter. Udover popkorn nordic er Wide også i finalen i Emergenza-konkurrence med finale i Pumpehuset den 7. juni.

- Jeg har virkelig fået lov til at prøve alt det, jeg havde lyst til i forhold til musik. Jeg har virkelig fået meget støtte af mine forældre og omgivelserne. Det er megapriviligeret, siger Emilie Kokholm.

Men faktisk var Emilie ikke det eneste musiktalent fra Furesø Kommune, der var med i opløbet om finalepladserne i Popkorn Nordic. Bandet Sparkhouse fra Furesø gjorde sig også positivt bemærket med direkte rockattitude og ansigtsmaling.

Popkorn Nordic arrangeres af Musikmetropolen - en del af Kulturmetropolen, der er et musikalsk samarbejde mellem Furesø Kommune og hele 13 andre sjællandske kommuner, der blandt andet er gået sammen om at udvikle lokale musiktalenter. Over 50 sjællandske artister ansøgte om at spille med i konkurrencen, så at Furesø har kæmpet sig til 2 ud af semifinalens 6 pladser vidner om et højt niveau i det lokale musikliv.

Til stor glæde for formanden for Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt, Tine Hessner (RV).

- Det er godt at se, at samarbejdet mellem Furesø Kommune og de øvrige kommuner i Kulturmetropolen for alvor kan rykke noget og give de lokale talenter gode muligheder for at vise, hvad de kan. Ikke bare i vores lokalområde, men nu også i Sverige. Det giver nogle flere muskler, når vi samarbejder hen over kommunegrænser.