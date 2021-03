Politisk ordfører i top hos borgmesterparti

- Først og fremmest er bestyrelsen i Socialdemokratiet utroligt glade for, at borgmester Ole Bondo Christensen genopstiller og er klar til at tage endnu en tørn i spidsen for kommunen. De seneste tre perioder har han sikret et bredt samarbejde i byrådet, hvor langt de fleste sager bliver forhandlet så smidigt, at alle partier bakker op, siger formand for Socialdemokratiet i Furesø, Bjarne Zetterstrøm.