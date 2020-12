Det er blandt andet denne legeplads ved Farum Svømmehal, der fra næste år bliver røgfri. Foto: Louise Mørch Vilster

Politisk flertal gør idræts- og foreningsområder røgfri

Til det seneste byrådsmøde vedtog et flertal, at indføre rygeforbud på udendørs arealer

Furesø - 27. december 2020 kl. 09:40 Af Louise Mørch Vilster

Furesø Avis kunne i sidste uge fortælle, at der ikke er enighed blandt partierne om, hvorvidt rygning bør forbydes på udendørs kultur-og fritidsfaciliteter.

Hos Radikale Venstre og Liberal Allicance mener de, at det ikke er kommunens opgave at forbyde rygning hos foreningerne med mindre de selv fortæller, at der er et problem.

Men på byrådsmødet onsdag i sidste uge blev det stemt igennem af de øvrige partier at gøre idræts-og foreningsområder samt legepladser røgfri fra 2021.

Konkret vil det betyde, at borgerne vil møde skilte med venlige henstillinger, om at rygere, eller tobaksbrugere trækker væk fra de berørte matrikler. På skiltene vil der eksempelvis kunne stå: "Her leger en røgfri fremtid. Tak fordi du ikke ryger her".

14 procent unge ryger

"Rygning er den enkeltstående største dræber i Danmark. Det er ikke bare usundt, men er en dødelig afhængighed, som har store konsekvenser for livskvaliteten. Flere og flere børn ryger - også i Furesø. I Furesø Kommune ryger 14 % af de unge i øjeblikket, og det er alt for mange. Derfor skal vi voksne tage ansvar og gøre alt, hvad vi kan for, at børn og unge ikke inspireres til at tænde deres første cigaret på kommunale matrikler," siger Matilde Powers (S), formand for Furesøs udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv i en pressemeddelelse.

I første kvartal af 2021 indledes en drøftelse med Furesø Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalg om, hvordan man går til opgaven med at gøre de kommunale idræts- og fritidsfaciliteter røgfrie.

Ligeledes blev det på byrådsmødet besluttet, at forvaltningen indleder dialog med boligforeninger om røgfrie legepladser. Kommunen forventer, at de første skilte bliver sat op i starten af 2021.