Send til din ven. X Artiklen: Politikere skruer op for uddannede pædagoger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere skruer op for uddannede pædagoger

Andelen af uddannede pædagoger skal vokse fra 60 til 70 procent i Furesø. Det giver færre hænder, men det er nødvendigt, mener udvalgsformand

Furesø - 25. september 2021 kl. 06:39 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Der skal arbejde flere uddannede pædagoger i Furesø's dagtilbud. Det har et flertal i udvalget for dagtilbud og familier besluttet på deres seneste møde. Ambitionen er at øge andelen af pædagoger fra 60 til 70 procent frem mod 2030, som er inklusiv ledere. Det blev vedtaget af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti, mens Enhedslisten stemte imod.

'Forskningen viser, at dagtilbud med en høj faglighed har stor betydning for de mindste børns udvikling. Samtidig virker en høj andel af pædagoger i dagtilbuddene godt i forhold til rekruttering og fastholdelse af pædagoger. Dagtilbudslederne og dagtilbudschefen foreslår derfor, at vi bliver mere ambitiøse, og at andelen af pædagoger i kommunens dagtilbud øges fra 60 til 70 procent," står der i forvaltningens indstilling til politikerne.

11 fuldtidsstillinger Det betyder dog samtidig, at det ikke er muligt at ansætte ligeså mange medarbejdere i daginstitutionerne, da det er dyrere at ansætte uddannede pædagoger. Det svarer til 11 fuldtidsstillinger eller et samlet beløb på 4,6 millioner kroner fordelt på kommunens 32 kommunale og selvejende dagtilbud. Furesø kommer dog stadig leve op til kravet om minimumsnormeringer i 2022 ud fra Danmarks Statistik, mens det tager længere tid at leve op til BUPL's minimumsnormeringer.

Enhedslistens Øjvind Vilshom valgte stemme imod, og han har i stedet begæret sagen i byrådet.

"Enhedslisten støtter ønsket om at øge andelen af pædagoger i Furesøs dagtilbud, men kan ikke støtte, at det medfører færre voksne i kommunens institutioner," lyder det i en mindretalsudtalelse.

Til Furesø Avis siger Øjvind Vilsholm, at det er godt med flere uddannede pædagoger, men ikke hvis det går ud over normeringen.

"Det er to vigtige ting, men vi skal ikke skrue op for det ene og ned for det andet. Det handler også om, at der for eksempel er nok personale til at tage på tur, og antallet af medarbejdere har også en betydning for arbejdsmiljøet. Så selvom det giver en højere kvalitet, så giver det færre hænder," siger han.

Branding-kampagne Udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller (S) mener i stedet, at det er nødvendigt med en højere andel af pædagoger i dagtilbuddene.

"Når vi vil øge andelen af uddannede medarbejdere, så koster det mere, men alle partier undtagen Enhedslisten har fokus på kvaliteten og ikke kun på flere hænder. Der stilles større og større krav til det at arbejde i et dagtilbud, hvor der er fokus på ting som fællesskaber, sprog og trivsel. Det kræver mere end at komme ind fra gaden, og derfor er det super vigtigt med veluddannet personale," siger hun.

Det er ingen hemmelighed, at kommunerne i øjeblikket kæmper om at tiltrække pædagoger, og derfor har forvaltningen søsat en brandingkampagne for at udbrede kendskabet til dagtilbuddene i Furesø. Derudover er der også et øget fokus på uddannelse af egne pædagoger til for eksempel merit-pædagoger eller pædagogiske assistenter.

"Vi kigger på, om der er er nogen af de medarbejdere, vi har i dag, som ikke har en pædagoguddannelse, og om vi kan støtte dem i at få en. Vi har også fokus på sporskifte af arbejdsløse akademikere, og vi har allerede et par stykker, der har valgt den vej," siger Bettina Ugelvig Møller.