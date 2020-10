Se billedserie Dette undervandsbillede er taget i denne sommer i Furesøen. Morten Rosenvold Villadsen kan ikke længere bruge søen til træning og kurser i år og er derfor rykket til Esrum Sø. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Politikere har ikke forklaring på ringe sigtbarhed i Furesøen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere har ikke forklaring på ringe sigtbarhed i Furesøen

Manglende sigtbarhed behøver ikke betyde mere forurening, mener udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S). Øjvind Vilsholm (EL) vil nu granske tal for Furesøens tilstand

Furesø - 25. oktober 2020 kl. 11:30 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Hvis sigtbarheden er blevet dårligere i Furesøen de senere år, er det interessant at undersøge hvorfor. Det mener Øjvind Vilsholm (EL), næstformand i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, efter fridykker Morten Rosenvold Villadsens fortæller, at han ikke længere kan dykke i Furesøen.

"Vi får løbende rapporteringer af søens tilstand, men det er noget, jeg vil kigge ned i en ekstra gang. Jeg vil bede forvaltningen om tal for området. Sigtbarhed er ikke nødvendigvis det samme som sundhed, men jeg vil gerne have undersøgt, hvad det skyldes, og om det er de gode eller dårlige alger. Er det et sammenfald af uheldige omstændigheder, eller er det en generel tilstand," siger han.

Spildevand Øjvind Vilsholm forstår sagtens Morten Rosenvold Villadsens skuffelse over ikke at kunne dykke i Furesøen, men tilføjer at Furesøen stadig er forsvarlig at bade i.

"I forhold til sigtbarheden handler det i høj grad om fortidens synder, og man tager sig til hovedet over, hvad de har gjort i 70'erne. Ellers kunne søen godt tåle de overløb, der er i dag, men der ligger stadig meget næringsstof nede på bunden, og det er meget skidt," siger han med henvisning til, at der dengang løb store mængder spildevand ud i søen.

Badestranden ved Furesøbad måtte i år holde lukket en uges tid i starten af august på grund af alger. Det fortæller Michael Bay Olsen fra Restaurant Furesøbad, der i sommerperioden måler badevandet hver dag af hensyn til badegæsterne. Om sigtbarheden længere nede i søen er blevet dårlige de senere år, kan han dog ikke svare på.

"Vi måler efter alger, og hvis sigtbarheden er på en meter, måler vi ikke mere, så det er noget helt andet. Jeg kender ikke til, om forholdene er blevet værre for fridykkere," siger han.

Forurening Formand for udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen (S) har ikke et bud på, hvorfor sigtbarheden i Furesøen er blevet forringet.

"Jeg har ikke nogen forklaring på det. Det er da ærgerligt for dykkeren, men manglende sigtbarhed behøver ikke at betyde mere forurening. Min primære opgave er, at der ikke sker forurening, og de to ting behøver ikke at hænge sammen," siger hun.

Lene Munch-Petersen fortæller, at der er stor fokus på at nedbringe antallet af overløb til kommunens søer. Hun henviser til den nylige aftale med Novafos, hvor der skal investeres 63 millioner kroner i blandt andet at sikre mod overløb af spildevand til Farum Sø, som også løber videre til Furesøen.

"Vi skal lade være med at udlede spildevand, og derfor har vi bevilget de 63 millioner kroner. Derudover har vi planer om at se på seperat kloakering, og det tager vi fat på, når vi udmønter spildevandsplanen. Min vurdering er, at det kommer vi ikke udenom," siger hun.

Øjvind Vilsholm håber, at en sikring af overløbene kan forbedre Furesøens tilstand.

"Det er et rigtig godt sted at starte. For hvis der kommer mere lort ud i Farum Sø og ud i Furesøen, så bliver det i hvert fald ikke meget bedre," mener han.