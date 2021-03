Politiet standsede bil og fandt kokain og våben

Det viste sig, at den 32-årige formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, som han blev anholdt og sigtet for.

Men derudover fandt politiet i forbindelse med en ransagning af bilen en større mængde kokain samt et stikvåben og et slagvåben. De blev derfor begge sigtet for at være i besiddelse af stoffer og våben. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv