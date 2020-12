Der er bred opbakning til, at politiet sætter mere ind mod narkohandel. Genrefoto: Adobe Stock. Foto: cendeced - stock.adobe.com

Politiet skal gøre mere for at bekæmpe narkohandel

"Narkohandlen i Farum Midtpunkt er en torn i øjet," siger Hassan Yilmaz (S). Politikerne vil også have opklaringsprocenten på indbrud højere op

Furesø - 28. december 2020 kl. 09:31 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Indbrudstallene har i de senere år raslet ned i Furesø Kommune. Ifølge tal fra Nordsjællands Politi er indbrud i beboelse faldet fra 13,5 per 1.000 husstand i 2016 til 5,1 per 1.000 husstand i 2019. I år er tallet faldet yderligere, men det skyldes formentlig, at flere har været hjemme under corona-nedlukningen.

Furesø Kommune har i samarbejde med den landsdækkende organisation Bo Trygt arbejdet for at sænke antallet af indbrud, og der har især været fokus på bedre sikring af borgernes hjem samt oprettelse af nabohjælps-grupper.

Bedre opklaring Til det seneste byrådsmøde skulle politikerne godkende en ny handleplan for lokalrådet for de næste to år, som er et samarbejde mellem Furesø Kommune og Nordsjællands Politi. Her lagde politikerne især vægt på, at politiet bør gøre mere for at opklare flere indbrud.

"Nok er det godt med forebyggelse, men en tydelig politi-indsats og en god opklaringsprocent er også vigtigt. Det vil vi have skrevet ind i samarbejdsaftalen," sagde borgmester Ole Bondo Christensen (S), mens viceborgmester Lars Carstensen tilføjede:

"Indsatsen har båret præg af, at det er borgernes indsats som sikring af hjem osv., som der har været fokus på. Nu er det på tide at fokusere på politiets indsats. Derfor er jeg glad for, at vi har besluttet at se en bedre opklaringsprocent," sagde han.

Narkohandel Derudover var der bred bekymring over den vedvarende narkohandel, der finder sted i særligt Farum og herunder Farum Midtpunkt. Så sent som i sidste uge fandt politiet flere steder i Farum Midtpunkt større mængder hash samt en pose skunk, der var gemt bag en loftsplade og ved en bænk.

Søren Bronér (LA) mente, at en øget indsats mod narkohandel skulle være tydeligere i handleplanen.

"Der står ikke meget om indsatsen mod synlig narkohandlel, som sker visse steder i Farum," sagde han.

Det var Øjvind Vilsholm (EL) enig i:

"Jeg er enig i, at det vil være rart, at politiet forpligter sig på det punkt. Det er en god ide, at politiet gør det, som de er sat i verden for, og ikke kun fanger indbrudstyve men også får stoppet handlen med hårde stoffer," sagde han.

Også Carsten Svensson (DF) mente, at politiet skal gøre mere for på det punkt.

"Jeg kan også støtte op om projektet. Jeg ville ønske, at Nordsjællands Politi ville engagere sig mere i den organiseede kriminalitet og bekæmpe narkohandel og deslige i kommunen," sagde han.

Torn i øjet

Hassan Yilmaz (S) fortalte derimod, at politiet ofte er blevet mindet om at gøre mere for at sætte ind mod narkohandel.

"På lokalrådsmøderne, som jeg også sidder i, gør vi dem opmærksomme på det hver gang, at de skal gøre noget ved narkohandlen, blandt andet i Farum Midtpinkt, som er en torn i øjet. De siger altid, at de vil kigge mere på det," sagde han.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) foreslog at invitere politiet ind forud for et af de kommende byrådsmøder for at høre mere om, hvordan de arbejder.

"Pointen om, at vi skal kigge på narkohandel er et meget vigtigt fokus, for det er med til at skabe en utryghed," sagde han.