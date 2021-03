Politiet rykkede ud til skudlignende lyde

112 Politiet fik mandag aften kl. 21.25 en anmeldelse om, at der nær Ballerupvej i Værløse var blevet hørt flere skudlignende lyde samt lyden af biler, som gassede hurtigt op. Patruljer kørte derfor til området, og der blev forgæves søgt med hund efter genstande eller personer, som kunne forbindes til lydene.

Fra Københavns Vestegn Politi blev det oplyst, at der var kommet en anmeldelse om et slagsmål ved Skovbrynet, men hverken der eller i området blev der fundet nogen eller noget, der kunne have forbindelse til lydene af skud eller biler. Nordsjællands Politi har heller ikke efterfølgende modtaget anmeldelser, som kan relateres til hændelsen. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv