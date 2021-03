Politiet nåede hurtigere frem i 2020

De borgere, som i 2020 havde brug for hjælp fra politiet i Nordsjælland, har fået hjælpen hurtigere end året før - størst er forbedringen i blandt andet Furesø Kommune. En opgørelse over politiets responstider viser nemlig, at Nordsjællands Politi i gennemsnit er kommet 1 minut og 12 sekunder hurtigere frem til borgeren i forhold til 2019.

"Det er vigtigt, at vi kommer frem så hurtigt som overhovedet muligt, når vores borgere har brug for hjælp. Derfor er jeg meget glad for, at vi i 2020 har forbedret responstiden så markant," siger politidirektør Jens-Christian Bülow, Nordsjællands Politi.