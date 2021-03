Politiet målte fart i Farum

112 Politiet foretog mandag formiddag en målrettet færdselsindsats på Paltholmvej i Farum, hvor det blev målt fart ved brug af laser. Den glædelige nyhed er, at der ikke var anledning til at sigte nogen for at køre for hurtigt. To personer blev dog sigtet for ikke at benytte sikkerhedssele under kørsel. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv