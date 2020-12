Thomas Gotthard, 44-årig præst, er sigtet for at have dræbt sin hustru Maria From Jacobsen. Nu leder politiet efter tip om hans færden.

Politiet leder efter tip i drabssag i hele Nordsjælland

Fredag den 18. november har Nordsjællands Politi valgt at frigive navn og billede på den 44-årige præst Thomas Gotthard i en mulig drabssag. Hans hustru, Maria From Jacobsen forsvandt mandag den 26. oktober, og sidenhen er hendes ægtefælle blevet sigtet for at have dræbt hende.