Politiet advarer forældre: Mulig børnelokker på spil

Nordsjællands Politi har siden begyndelsen af november modtaget fire henvendelser om en mand, som har kontaktet elever ved Lyngholmskolen og Stavnsholtskolen i Farum og forsøgt at lokke dem hjem med sig med løftet om, at han har masser af slik.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Tre af episoderne er sket på Lyngholmskolen, mens den seneste episode stammer fra Stavnsholtskolen.

- Det er noget, vi tager meget alvorligt, og som vi er i gang med at undersøge nærmere, siger vicepolitiinspektør Carsten Spliid, Nordsjællands Politi.

Af hensyn til efterforskningen ønsker han ikke at komme nærmere ind på, hvad det er, politiet er i gang med at undersøge – han vil dog ikke udelukke, at der kan være tale om den samme mand.

Manden beskrives som værende fra 35 år til ”ældre” med brunt hår. Han har været iført en sort jakke (formentligt læderjakke) med lynlås, en sort/grå rygsæk og i et enkelt tilfælde også en rød hue.

Carsten Spliid opfordrer forældre til jævnligt at tale med deres børn om, at de skal sige nej til tilbud om slik, at komme hjem til nogen og se hundehvalpe eller andre søde dyr og lignende, hvis de bliver kontaktet af folk, de ikke kender – heller ikke selvom vedkommende siger, at det er aftalt med barnets mor eller far.

- Hvis man som barn bliver forsøgt lokket med en person, man ikke kender, skal man løbe væk og kontakte en voksen, som man kender og har tillid til, tilføjer han.

Hvis der er borgere, som har informationer om de nævnte eller andre episoder, vil Nordsjællands Politi gerne kontaktes på telefon 114 eller via mail til nsj@politi.dk.