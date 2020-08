Pokalhelte hyldet på rådhuset

Det var tilbage i 2017, at FC Nordsjælland meldte ud, at klubben også ville satse på kvindefodbold. To år senere debuterede klubben i ligaen med en tredjeplads tilfølge. I pokalturneringen formåede FCN at bryde 17 års dominans af Brøndby og Fortuna Hjøring ved at besejre begge traditionsklubber undervejs i turneringen, som kulminerede med finalesejr over FC Thy-Thisted.