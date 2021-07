Mange af de faste medarbejdere i hjemme-sygeplejen vælger at tage en ekstra tørn i sommerperioden. Foto: Christiane Rosenkjær/Furesø Kommune

Podesteder tager vikarer fra hjemmeplejen: Vi er særligt udfordret i år

Derfor træder de faste medarbejdere nu selv til ved at gå op i tid eller tage ekstravagter

Furesø - 01. juli 2021 kl. 18:41 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Selvom coronakrisen er ved at være overstået, så kaster den stadig sine skygger. Det kan de især mærke i hjemme-og sygeplejen i Furesø Kommune, hvor de normalt får unge til at dække ind som vikarer i sommerferien. Sidste år lykkedes det at få ansat 25 sommervikarer, men i år er de ligesom restaurationsbranchen i skarp konkurrence med de mange testcentre. Det kan daglig leder i hjemme-og sygeplejen, Vibeke Kjersner, tydeligt mærke:

"Vi er særligt udfordret i år, og det er et landsdækkende problem, da mange af de studerende står på podestederne. Vi har også en aftale med et vikarbureau, men de kan slet ikke dække det, vi har brug for, og vi plejer også selv at ansætte folk," siger hun.

Derfor er Vibeke Kjersner taknemmelig for den velvilje, som hun møder fra det faste personale, hvor mange har valgt at gå midlertidigt op i tid for at sikre hjælpen til borgerne.

"Mange af vores egne faste medarbejdere har givet en ekstra hjælpende hånd ved for eksempel at tage ekstra weekendvagter eller ved at gå op på fuldtid. Det har været så rørende, og det er prisværdigt efter et hårdt år med corona, hvor de har været frontpersonale," siger Vibeke Kjersner, der tilføjer, at de vil gøre alt for, at borgerne ikke kan mærke denne udfordring hen over sommeren.

Beholder ferie På grund af den store mangel på vikarer i sommerperioden har hjemme-og sygeplejen også indgået et samarbejde med jobcentret i Furesø, som har hjulpet dem med at finde kandidater, men de mangler stadig flere hænder.

Det betyder dog ikke, at medarbejderne skal opgive dele af deres sommerferie, eller at borgerne skal frygte for manglende hjælp.

"Vi skal ikke have svenske tilstande, hvor de får inddraget deres ferie. Det kan de ikke holde til. I stedet ser vi hver uge på, om der er opgaver, vi kan flytte lidt rundt på."

Ud over efterspørgslen på sommerdækning tager det samtidig ekstra ressourcer, at medarbejderne skal testes to gange om ugen, som hjemme-og sygeplejens egne medarbejdere står for. Vibeke Kjersner er glad for, at der allerede er fokus på fastholdelse og rekruttering i Furesø.

"Efter dette corona-år, vil vi gøre, hvad vi kan for, at det bliver endnu mere attraktivt at arbejde inden for eksempel hjemme-og sygeplejen. Vi har i forvejen generelt svært ved at rekruttere personale, så det er vigtigt, at vi og politikerne gør noget ved det. Der kan jo komme en ny pandemi," siger Vibeke Kjersner, der dog først og fremmest glæder sig over velviljen fra medarbejderne.

"Det er et dejligt borgerperspektiv at have, når det brænder på. De har haft så hårdt et år på grund af corona, og så formår de alligevel at hjælpe. Det synes jeg, at borgerne skal vide," siger hun.