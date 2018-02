Pludselig var der hul igennem

Her har Farum Kano & Kajakklubben i mange år hørt til i et gammelt sommerhus med bådindløb i kælderen.

I sommers fejrede klubben sit 80 års jubilæum og endnu engang ytrede bestyrelsen ønske om at få lokalplanen ændret, så der blev mulighed for at opføre et bådehus.

Konkret ønsker klubben at bygge et 162 m2 stort hus i træ. Bådehuset er beliggende indenfor søbeskyttelseslinjen, og skal i forbindelse med byggetilladelsen have dispensation herfra. Det fikses ved at udlægge et byggefelt til en let og transparent bådebygning i den vestlige del af området.