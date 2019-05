I sommers var Per K. Larsen og Inge Livbjerg fra Jonstrup 89 noget bekymrede for Filosofgangens fremtid, men med en plejeplan for området ser det nu lysere ud. Foto: Allan Nørregaard

Plejeplan skal sikre Filosofgangen

Furesø - 27. maj 2019

Byggeplanerne på marken ved siden af Filosofgangen fik i sommers Jonstrup 89s formand Per K. Larsen op af stolen. Han advarede mod at bygge for tæt på den historiske sti, som de lærerstuderende på Jonstrup Seminarium travede frem og tilbage på, mens de filosoferede over livet og deres uddannelse.

Nu er parterne noget til enighed om en udviklings- og plejeplan, som firmaet Binzer Landskab Aps har lavet ud af de forskellige input.

- Denne plan skal bidrage til bevaring og udvikling af Filosofgangens kulturhistoriske og landskabelige kvalitet. Den skal hjælpe til at fastholde gode vækstmuligheder for de eksisterende og fremtidige træer, den skal beskrive fremtidige plantninger der forbedrer eller genskaber gangens forløb og den skal give et bud på en ny afslutning/begyndelse ved vestkanten af parken, står der i planen.

Per K. Larsen er især glad for at Filosofgangen også retableres.

- Det ser ud til at gå den rigtige vej med denne plan. Filosofgangen bliver ikke kun bevaret, men faktisk reetableret ved at fylde hullerne ud. Vi får en filosofgang, som den så ud, da den blev anlagt af eleverne i 1809, siger Per K. Larsen.

Næste skridt bliver at få lavet en lignende plan for bygningerne på Jonstrup Seminarium.

- For os er det første led i at få sikret bygningerne, som ikke er fredede. De har også en historisk værdi. Vi vil gerne have en plan for bevaringen af de historiske bygninger, siger Per K. Larsen.