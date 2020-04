Artiklen: Plejehjem kæmper for at holde coronaen ude

Plejehjem kæmper for at holde coronaen ude

Rundt omkring i Furesø kæmper plejepersonalet for at holde stand mod coronavirussen. Det sker også på Ryetbo Plejehjem i Værløse.

- Vi kæmper for at holde coronaen væk. Vi startede med, at spritte gæsterne af en uge før landet blev lukket ned, fortæller forstander Lise Bligaard, som er pavestolt af sit personale i denne tid.