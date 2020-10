Charlotte Søllner Hernø, næstformand i Miljørådet i Furesø Kommune, opfordrer politikerne til at bruge klare formuleringer i de kommende planer og strategier, så der bliver sat en stopper for den intensive byudvikling.

Send til din ven. X Artiklen: Planer bør indeholde klare formuleringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Planer bør indeholde klare formuleringer

Furesø - 06. oktober 2020 kl. 19:09 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Som skrevet i gårsdagens avis er budskabet fra Lokalforeningernes Samvirke til Furesø Kommune ganske klart: Byfortætningen må stoppe. Nu skal der fokus på naturen.

Det får nu næstformanden i miljørådet Charlotte Søllner Hernø til at efterlyse klare formuleringer i boligpolitikken samt Plan- og Agenda21-strategien, der begge er i høring lige nu. Og endegyldigt også i den kommende kommuneplan.

-Når budskabet fra foreningerne samt politikerne er, at udbygningen af Furesø skal stoppe, bør afsættet for den kommende kommuneplan, dvs. Plan- og Agenda 21-strategien, indeholde en klar formulering af, at yderligere byudvikling er uønsket. Det gør dette oplæg langt fra, siger Charlotte Søllner Hernø og fortsætter:

-Det er en uklar politik med alt for mange smuthuller. Bevidst eller ubevidst åbnes der for yderligere accelereret byudvikling, fordi formuleringerne er for vage.

Charlotte Søllner Hernø frygter, at et forkert fokus i kommuneplanen vil formindske Furesøs naturmæssige herligheder.

- Byfortætning i lokalsamfund og landsbyer vil ændre karakteren af disse så meget, at attraktionen for nuværende såvel som for fremtidige borgere forsvinder. Yderligere fortætning af de to store byer, Farum og Værløse, kan lyde besnærende, men flere borgere betyder alt andet lige også et behov for flere institutioner, skoler, sportsanlæg, plejehjem, unge- og ældreboliger samt øget kapacitet på vejene. Derudover betyder flere borgere et accelereret tryk på naturen og de herlighedsværdier kommunen endnu har tilbage. Vækststrategien vækker således ikke genklang hos hverken organisationer, foreninger eller borgere, siger Charlotte Søllner Hernø.

Ø og RV vil værne om naturen

Meldingen fra Lokaleforeningernes Samvirke vækker glæde hos Enhedslisten.

- Enhedslisten har længe været endog meget skeptisk over for byrådsflertallets vækststrategi. Så jeg hilser opfordringen fra lokalsamfundene meget velkommen og bakker fuldt og helt op om budskabet, siger byrådsmedlem Øjvind Vilsholm og fortsætter:

- Naturen er presset i hele landet, så vi skal i høj grad værne om den natur, vi har her i Furesø. I udvalget for natur, miljø og grøn omstilling arbejder vi i øjeblikket med, hvordan vi får sikret mere biodiversitet i kommunen. Yderligere udbygning af kommunen vil ikke give mere biodiversitet. Tværtimod. Lad os værne om den natur, vi har. Både bynaturen og den store sammenhængene natur.

Det Radikale Venstre vil også være på naturens hold

- For Radikale Venstre er det vigtigt at vi ikke ved hver en given lejlighed bygger boliger. Det synes vi, at der har været en tendens til. Skal der endelig bygges giver den planlagte fortætning ved hhv. Værløse Bymidte og Farum Bytorv mening, hvorimod vi skal gå varsomt til værks i de mindre lokalsamfund. Vi skal passe godt på Furesøs særkende, som omhandler en tæt adgang til skov og vand. Det er derfor ikke oplagt at inddrage flere naturarealer til bymæssig bebyggelse, lyder det i samlet flok fra byrådsmedlem Tine Hessner samt byrådskandidaterne Anders M. Groth og Thomas Hesselhøj.