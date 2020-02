Denne skitse danner grundlaget for lørdagens borgerdialog i Krogvadparken. Her vil Furesø Kommune fortælle om tankerne bag cykelparken, som giver de små cyklister mulighed for en tur rundt på en cykelsti den lille bypark. Skitse: Furesø Kommune.

Plan om cykelpark ved Farum Hovedgade møder kritik

Ulla Hess fra Furesø BY & Land er stik imod de planer og henviser til arkitekturplanen for området. Her står der, at Krogvadparken skal have en tydelig sti ud til Hovedgaden. At Krogvadparken skal være indrettet med fokus på den lille pause i hverdagen. At Krogvadparken skal være områdets lille, intime åndehul med havekarakter. At Krogvadparken skal være indrettet med en dam, stier, blomster, bær og frugtbærende buske og træer, stauder, roser o. lign samt at bænke og borde skal placeres i afstand fra Hovedgaden og beboernes private sfære.