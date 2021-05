Initiativtagere bag vild have-ambassadører: Furesø Kommune, DN Furesø ved Hanne Juel og Carsten Juel og haveejere Louise Rønne, Mikkel Nygaard Hansen og Marie Høybye. Foto: Furesø Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Plads til mere vild natur i haverne i Furesø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plads til mere vild natur i haverne i Furesø

Lokalt initiativ skal sørge for mere vilde haver i Furesø

Furesø - 10. maj 2021 kl. 05:24 Kontakt redaktionen

Natur Entusiastiske haveejere har sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Furesø Kommune iværksat et projekt, hvor alle de haveejere, der ønsker at øge biodiversiteten, kan være med.

Idéen er at lave et netværk af 'vild have-ambassadører' fordelt ud over alle bydele i Furesø. En 'vild have-ambassadør' vil skabe levesteder i sin egen have til flere insekter, fugle, smådyr og vilde planter, og vil vise det frem til inspiration for andre.

Blandt initiativtagerne til projektet er Mikkel og Louise Nygaard Rønne, som så småt er gået i gang med at gøre deres have mere vild.

"Vi har stor lyst til at gøre noget for biodiversiteten. At dedikere noget af vores have til at invitere vores vilde naboer ind virker helt oplagt. Men som nybegynder på denne rejse har vi brug for noget sparring ud over den, vi alle kan finde på nettet. At komme ud og besøge andre vilde haver, dele plantefrø og få dialogen omkring vores egen have, har været guld værd for os og gjort, at nu er vi startet 'den vilde rejse'," fortæller Mikkel og Louise Nygaard Rønne.

Furesø Kommune er med i projektet, og formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Lene Munch-Petersen (S) glæder sig over initiativet:

"Vi vil som kommune meget gerne støtte alle de gode initiativer, som borgerne har for at fremme biodiversiteten. Som en del af Furesøs 2030-plan vil vi bremse tilbagegangen af arter og øge biodiversiteten, og der er det netop vigtigt, at alle i kommunen bidrager," siger Lene Munch-Petersen.

Du kan komme med i projektet ved at melde dig som "vild have-ambassadører" på vild.furesoe.dk inden 23. maj 2021. Jk